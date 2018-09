Ricardo Gareca y cinco errores a corregir con la selección peruana

La selección peruana no pudo obtener buenos resultados en sus dos encuentros amistosos. Pese a que el equipo de Ricardo Gareca siempre comenzó ganando, tanto Holanda como Alemania supieron aprovechar los errores de la bicolor para capitalizar las situaciones y voltear el marcador.

Este tipo de amistosos, ante rivales de jerarquía, reflejan las falencias de la selección peruana y aquí hay cinco conclusiones tras los amistosos ante Holanda y Alemania.

Errores defensivos en salida

Lo más notorio en ambos encuentros amistosos. La selección peruana sufre cuando sale jugando, siente la ausencia de Paolo Guerrero, quien te permitía lanzar balonazos y no siempre salir jugando. Los centrales -sobre todo- solían tener errores en salida donde dejaban el balón servido, en el centro del campo, para beneficio del rival.

Debido a este punto surgieron los 4 goles que le marcaron a Perú en los amistosos. Preocupante.

Falta de definición

Especialmente en el partido ante Alemania, la selección peruana no supo capitalizar las chances que tuvo y poder convertirlas en gol. De nada sirve generar si de cara al gol no serán efectivos.

Si tenemos en cuenta el estado actual de los delanteros peruanos, solo Raúl Ruidíaz llegaba en buen nivel. Jefferson Farfán aún no marca goles en la temporada, tampoco André Carrillo, ni Edison Flores y mucho menos Christian Cueva.

Christian Cueva

El rendimiento de Christian Cueva es realmente preocupante. La magia de 'Aladino' hace buen tiempo que desapareció. En Krasnodar no cuenta con mayor continuidad, en la selección peruana tiene más errores que perjudican al equipo de lo que aporta en beneficio al equipo.

Una alternativa clara es la de Cristian Benavente, quien se desempeña en su posición o incluso la del propio Paolo Hurtado.

No hay reemplazo para Paolo Guerrero

Raúl Ruidíaz ni Jefferson Farfán terminan de convencer. Si bien es cierto que la selección peruana se asocia mucho más sin Paolo Guerrero, la ausencia del 'Depredador' en cuanto a cuota goleadora es notable. No hay -hasta ahora- un hombre que pueda ser el 'killer' de Perú. ¿Será la oportunidad para Yordy Reyna? ¿Beto da Silva volverá a un nivel de selección?

Nuevas variantes

La selección peruana mostró pocas variantes en estos encuentros amistosos. Ricardo Gareca hizo cambios hombre por hombre que no llegaron a convencer. Marcos López será una opción a futuro, pero su nivel aún no es de selección. Horacio Calcaterra no terminó de convencer, Nilson Loyola sorprendió jugando en una posición poco habitual y lo hizo medianamente bien. Estos amistosos sirven para probar y así fue.

