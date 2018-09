Ricardo Gareca bromea con la ausencia de Messi en la selección argentina

Tenía su chispa. El estratega de la selección peruana, Ricardo Gareca, se encuentra en Argentina y viene dando una serie de entrevistas a los medios de su país. En una visita a TyC Sports, el técnico argentino se refirió a la ausencia de Lionel Messi en la selección argentina, pues el delantero de la 'albiceleste' decidió dar un pase al costado luego de quedar eliminado del mundial de Rusia 2018.

"Que Lionel Messi no esté en la selección argentina es joda. Tienes que poner a los mejores jugadores", dijo el 'Tigre' en plena entrevista. Asimismo, el director técnico del combinado patrio se pronunció sobre lo que pasó en el mes de julio cuando terminó su vínculo con la selección peruana y se le veía cerca a la 'albiceleste'.

"Cuando me desvinculé, hice una conferencia con la selección peruana. Me vine hacia Argentina. Me puse a escuchar a los medios, para ver cómo iba todo. De todos los que se nombraban, yo era el único que estaba sin trabajo. Nadie se comunicó conmigo. No vi las cosas claras", dijo el ex técnico de Universitario.

Ricardo Gareca afrontará su tercer y cuarto amistoso frente a la selección de Chile y Estados Unidos respectivamente en la siguiente fecha FIFA. La lista de convocados saldría este fin de semana y se conocerán los nuevos convocados para dichos encuentros.

