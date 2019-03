Gareca arremetió contra el gobierno y lamentó que no se realice el mundial

Como ya es de costumbre, Ricardo Gareca aborda todos los temas que son relacionados a la selección peruana y la misma Federación Peruana de Fútbol. En las últimas semanas se anunció formalmente la cancelación del mundial sub 17 que se iba a realizar en nuestro país por algunas normas que no se cumplieron a pesar del pedido de la FIFA.

El técnico de la 'blanquirroja' se refirió al respecto y mostró su molestia por la decisión que se tomó y arremetió contra el gobierno nacional por no dar el debido apoyo a la FPF. "Es una lástima. Hemos retrocedido. Tenía la ilusión que el Mundial Sub 17 se desarrollara acá. Está claro que el fútbol no es una prioridad. Eso me queda claro. Esta es mi opinión y lo aclaro porque a muchos les dolió lo que dije", señaló el 'Tigre' en conferencia de prensa.

Asimismo, Ricardo Gareca que era escuchado por todos los periodistas en el auditorio de la Videna señaló que en un futuro no tan lejano, espera que las cosas cambien en el país.

"Me gustaría que en el futuro, el fútbol pase a ser tan importante como tantas otras prioridades que necesita el país. Soy un convencido de que la educación con el deporte hacen mejores ciudadanos mejores personas, no hace personas mucho más educada pero sí mucho más preparadas", finalizó.

