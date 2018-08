Ricardo Gareca alista convocatoria este 15 de agosto para Selección peruana

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, aseveró que el próximo 15 de agosto convocará, sin distingos de edad o de clubes, a los mejores jugadores para los amistosos del periodo FIFA contra Holanda y Alemania, y lo mismo para la Copa América Brasil 2019.

“Tenemos muchos desafíos por delante, se viene una etapa quizá más complicada que la anterior. Se vienen partidos amistosos e inmediatamente hay que ponernos a trabajar la lista para esta convocatoria. Van a ver partidos en fechas FIFA en setiembre, octubre y noviembre. Entonces, eso nos va a tener ocupada estrictamente la cabeza; no vamos a mirar más adelante, sino lo inmediato”, precisó Ricardo Gareca.

De cara a la Copa América Brasil 2019, “todos los jugadores tienen opciones y posibilidades dentro de lo que nosotros consideramos. No contemplamos edad o lugar. Ahora es bastante inmediata la convocatoria, creemos que tenemos algo armado y dentro de eso puede surgir la posibilidad de jugadores que están jugando en este momento, que tienen continuidad y posiblemente los queramos ver. Creo que vamos a encontrar jugadores necesarios”, apuntó.

En ese sentido, Ricardo Gareca subrayó que “el presente y futuro de la selección peruana es nuestra obligación, pero nosotros somos cautelosos en decir a quién vamos a convocar, porque es una especulación en la que no queremos entrar y en la que un jugador pueda sentirse lastimado o generarse una polémica innecesaria. Pondremos siempre a los mejores jugadores. Aventurarnos a decir que en la Copa América Brasil 2019 llamaremos a gente diferente o nueva, que tenga otra proyección, me parece que no es lo que nosotros buscamos. Para cada compromiso iremos con lo mejor que tenemos”, reiteró.