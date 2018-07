Ricardo Gareca y los 3 candidatos para la selección de Argentina

Ricardo Gareca es uno de los hombres que más fuerte suena para dirigir a la selección de Argentina. El 'Tigre' ya lo dijo, es un técnico libre pero que aún no tiene ofertas concretas de otra selección. Si la albiceleste se pone las pilas, el extécnico de la selección peruana podría concretar su sueño de dirigir a su selección.

Sin embargo, no es el único candidato para la albiceleste. Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, es otro de los grandes candidatos. Sin embargo, su llegada parece complicada pues ha firmado hasta 2021 y la AFA tendría que hacer lo mismo que hizo con Sampaoli: pagar la cláusula de rescición.

Esto deberá hacer la AFA, no solo con Marcelo Gallardo, sino además con sus otros 2 candidatos. Mauricio Pochettino está ligado a Tottenham hasta 2023, mientras que Diego Simeone renovó su vínculo con Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2020, aunque la alternativa del 'Cholo' no parece ser factible, pues siempre ha mencionado que "no se siente preparado para el cargo".

