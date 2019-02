Revelaron el poderoso club de Brasil que ficharía a Sergio Peña

Marcos di Giuseppe, mejor conocido como 'Bica', quien pasó por Cristal, Boys, Universitario y Municipal y es el actual scout de Sao Paulo, ha vuelto a hablar sobre un posible pase de Sergio Peña al Brasileirao. Hace una semana, informó que era un poderoso club el que quería ficharlo y esta vez se ha animado a dar el nombre del equipo: Fluminense.

"Me preguntaron sobre Sergio, hablé muy bien, es un jugador que me gusta mucho. El primer equipo que sondeó a Peña fue el Fluminense, pero contrataron a Ganso, pero todavía no ha sido descartado. Peña es un típico volante mixto, exactamente es un '8'", señaló Bica a Capital Deportes.

Además, reveló que tras las declaraciones pasadas sobre Sergio Peña, su actual club, Tondela, se enfureció con el exjugador: "Comenté sobre Peña, pero me llamó un dirigente de Tondela diciendo que lo que dije fue una falta de respeto. Yo hablé de un equipo grande de Brasil, no de Europa. Hubo un malentendido", indicó.

De momento, Sergio Peña goza de gran regularidad en Tondela, donde es absoluto titular y una de las principales figuras del equipo que participa en la Primeira Liga. El objetivo del volante es retornar a las convocatorias de Ricardo Gareca en la selección peruana.

