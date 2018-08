Revelan secreto de la Selección peruana para llegar al Mundial Rusia 2018

Marcelo Márquez, ex psicólogo de la selección peruana contó para el portal dementes.org.pe el secreto del éxito bicolor que los llevó a clasificar al Mundial Rusia 2018.

“Nosotros – tanto el comando técnico como los jugadores – decidimos escribir nuestra propia historia. Y nuestra historia tiene imágenes, videos, partidos y fotos: la idea fue hacer un gran álbum en una pared y poder ver el recorrido de toda la eliminatoria ahí. Porque todos los que pasaron por la selección peruana dejaron algo importante para este logro. Nuestra idea fue ser los artífices de nuestra propia historia y no hacernos cargo de las expectativas de los demás: de esta manera, uno se siente más liviano”, explicó sobre el camino al Mundial Rusia 2018.

“Este reto – que fue muy difícil – solamente se hizo posible porque se hizo por el otro: ese es uno de los secretos. No tiene sentido hacer algo tan importante de forma individual: no hubo una jugada, un jugador, un gol: no, todos fueron importantes. En la selección peruana hay un sentimiento de pertenencia, de sentirse útil y respetado: se encuentra en el equipo un lugar donde uno quiere estar y dar lo mejor de sí. Estos muchachos hacían jugar mejor al compañero: independientemente de la tez que tenían en su rostro o si venían de historias diferentes, eso no importaba”,acotó.

Para Marcelo Márquez la clasificación al Mundial Rusia 2018 tiene personajes excluyentes. “Los verdaderos protagonistas de todo esto son los futbolistas, ellos son los más importantes de esta película e hicieron algo buenísimo, que fue clasificar a un Mundial. Algunos jugadores con su primera experiencia en una selección o en su primera eliminatoria y esto solamente fue posible porque el nivel de humildad, valentía y decisión que tienen es enorme. Ellos estaban totalmente convencidos", finalizó.