Representante de Christian Ramos: "Hay interés de otros clubes por él"

Chrisitian Ramos se reintegró este martes a los entrenamientos de Veracruz tras pasar unos días de vacaciones; pero su futuro podría dar un giro inesperado. Su participación en el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana sirvió para algunos clubes mostraran interés en contar con sus servicios.

Cristian Lagrotta, representante de Christian Ramos, no descarta que el defensor peruano pase a otro equipo pese a que ya entrena con Veracruz en México. Hay posibilidad de que el central juegue en otra liga, pero eso dependerá de los intereses del club y del propio jugador.

"Christian Ramos tiene contrato con Veracruz, pero nunca se puede descartar nada. Hay interés de algunos equipos por él y, si eso favorece al club mexicano y al propio jugador, podríamos llegar a un acuerdo. Veremos cómo se dan las cosas. Por ahora, Christian tiene que prepararse bien para jugar en Veracruz", explicó Lagrotta en Ovación.

Ofertas en Arabia

A pesar de que el representante de Christian Ramos no dio detalles de los equipos que estarían tras los pasos de la 'Sombra', se supo que hay interés por parte de un club del fútbol árabe. No obstante, no hay oferta formal hacia Veracruz.

"En estos momentos, Christian Ramos ya entrena con su club y, seguramente, se pondrá a punto para buscar ser titular", agregó Lagrotta.

