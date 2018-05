Renato Tapia y su sueño de marcar un gol en Rusia 2018

Renato Tapia, el 'Capitán del Futuro' se confesó para un programa extranjero en donde contó de todo, desde el día que la Selección Peruana clasificó a Rusia 2018, hasta hoy, donde falta un poco más de 30 día para que inicie el certamen más grande de selecciones.

"Al día siguiente que clasificamos (16 de noviembre) era raro no ver a nadie en las calles cuando Lima es un caos por el tráfico, todos estaban durmiendo" dijo Tapia. Cuando se le preguntó sobre la vivencia de ese día, 'Cabeza' como le dicen sus compañeros de selección, vivieron el pitazo final con mucha emoción, trataban de mantener la calma y al mismo tiempo buscar a sus familiares y amigos cercanos para empezar a celebrar.

De cara al mundial, Tapia confiesa que sueña en anotar un gol en Rusia. "Es el sueño de toda mi vida, estar con mi selección y marcar un gol". Además asegura que será un reto vivir con el resto de la selección por un mes y en otro continente. "Hay jugadores que nunca han estado en Europa, ahora ni sabemos como viviremos el mundial porque nunca hemos estado en uno, será emocionante" dice.

El gol de la clasificación

A Renato Tapia le preguntan por el gol de la clasificación que anotó Christian Ramos y confesó que Ricardo Gareca les hizo un pedido muy particular: "Tenemos la regla que si un defensor se encuentra en un tiro de esquina, puede ir a celebrar si se consigue uno el gol, pero yo no pude porque el profesor me gritaba que volviera a mi posición, y lo tuve que hacer. Es por eso que no aparezco en las fotos" añadió Renato entre risas.

El grupo de Whatsapp

Muchos se preguntaban quien era en realidad el administrador del grupo de Whatsapp de la selección y mientras se soltaron varios nombres, Renato Tapia, a sus cortos 22 años, es el oficial administrador. "Hasta cuando ya nos vamos a dormir , la gente sigue hablando, hay un buen ambiente porque todos mandan mensajes siempre"".

