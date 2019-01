Renato Tapia: "Gareca no irá a la Copa América a probar, irá a ganar"

A pesar de los problemas internos en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la parte deportiva sigue en pie y el primer reto en el año para la selección peruana será la Copa América, pues así lo ha dicho el 'Capitán del Futuro', Renato Tapia, quien analizó lo que será este nuevo torneo a nivel continental.

"En la Copa América, el profe (Ricardo Gareca) no va a probar. Él va a ganarla.Creo que siempre vamos a competir juegue quien juegue, siempre lo he dicho no importa quién esté, todos estamos aptos para cumplir las necesidades del equipo, así que eso de probar y lo que dicen, no tiene concordancia porque siempre hemos ido a todas las Copas Américas a competir", señaló Tapia en Fox Sports Perú.

"LA COPA AMÉRICA HAY QUE IR A GANARLA"#FOXSportsPeru | Dialogamos con Renato Tapia sobre su llegada a la Selección, lo que se viene en 2019 y su ilusión de ser capitán de la Blanquirroja. pic.twitter.com/XoGfMaBGij — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 4 de enero de 2019

Asimismo, el jugador del Feyenoord aseguró que sueña con ser el capitán de la selección peruana en el futuro, pues asegura que todo empezó como una broma, pero siempre apoya a sus demás compañeros.

"Me encantaría ser el capitán, siempre trato de ayudar a los demás, con todos me llevo muy bien y siempre se ha respetado en la selección", apuntó.

Finalmente, Renato Tapia se refirió a los hinchas que estuvieron en los buenos y malos momentos, pues asegura que se deben a ellos. "Si la gente habla es porque toda la vida han hablado. Incluso cuando hemos estado muy mal la gente siguió hablando y ahora que hemos ido al Mundial seguirán hablando. Las críticas y apoyos siempre van a estar".

TAMBIÉN LEE