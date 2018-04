Renato Tapia ofrece regalos a quienes lo ayuden a llenar su álbum Panini

En el Perú, llenar el álbum Panini del Mundial Rusia 2018 se ha vuelto casi una obsesión. Y en esa 'locura' están inmersos también los jugadores de la Selección Peruana, tanto los del torneo local como los que actúan en el extranjero.

El problema para estos últimos es que, estando tan lejos y sin mucha gente cercana a su alrededor, se les hace más difícil cumplir el objetivo de completar la colección de las famosas estampas del álbum Panini. Uno de los que está en ese serio aprieto es Renato Tapia, volante de la 'bicolor' que publicó su 'preocupación' en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Renato Tapia mencionó: "Muchachos, coleccionando el álbum aquí en Rotterdam me doy cuenta de que no tengo cómo ni con quién cambiar figuritas, así que hago un pedido a la gente peruana para que me ayude con las 30 figuritas que me faltan", escribió el jugador del Feyenoord, a la vez que detallaba los cromos que le hacen falta.

Con el objetivo de motivar a los hinchas para que le den 'una mano', Renato Tapia prometió sortear dos camisetas autografiadas de la blanquirroja y unos chimpunes entre quienes logren conseguir "todas las figuritas de uno de los grupos".