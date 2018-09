Feyenoord anunció la convocatoria de Renato Tapia a la selección peruana

El Feyenoord de Holanda anunció a través de sus redes sociales que Renato Tapia ha sido convocado a la selección peruana para los amistosos ante Chile y Estados Unidos en octubre.

"De vuelta al equipo de Perú, Renato Tapia", publicó Feyenoord en su cuenta de Twitter, junto con un gif del volante sosteniendo la bandera nacional.

Recordemos que Renato Tapia no fue llamando para los amistosos ante Holanda y Alemania, ya que aún se recuperaba de una lesión y no había jugado con el Feyenoord.

Renato Tapia ya se encuentra totalmente recuperado y fue considerado por Ricardo Gareca para los próximos amistosos de la selección peruana.

