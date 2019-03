Renato Tapia revela que sus compañeros no creen que tiene 23 años

La vida le sonríe a Renato Tapia. El volante de la selección peruana ha recuperado ritmo de competencia al ser considerado como titular indiscutible en Willem ll, algo que será beneficioso de cara a los próximos amistosos de marzo ante El Salvador y Paraguay.

Respecto a su adaptación a Willem ll, Tapia reveló que sus compañeros no creen que tenga 23 años: "Mis compañeros en Willem II no me creen, dicen que soy al menos diez años mayor. No me veo como un chico de 23 años, siempre he vivido en un entorno con personas mayores. Rápidamente crecí y también me convertí en padre temprano", señaló para 'de Volkskrant'.

Además, habló de lo vivido en su última etapa con Feyenoord: "Aunque jugué poco en Feyenoord, me sentí como un miembro. Apoyé a mis compañeros incluso cuando no estaba en el campo. Desde 2016 he contribuido con cuatro títulos para Feyenoord, aunque a veces fue muy difícil para mí", añadió.

"Di todo por Feyenoord, pero el entrenador Giovanni van Bronckhorsttomó otras decisiones. No le hablé de eso. También entrené con lesiones porque quería ayudar al equipo. Recibí muy poco a cambio, por lo que una salida en las vacaciones de invierno fue la mejor solución para ambas partes", sentenció el volante de la bicolor.

