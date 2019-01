Relator uruguayo estalló luego del penal que le cobraron a Perú [VIDEO]

El debut de la selección peruana sub 20 en el Sudamericano de Chile tuvo una falta de la que todos comentan hasta el día de hoy, el penal cobrado por el árbitro colombiano a favor de Perú por una falta a Marcos López cerca del área penal.

Por ello, durante la transmisión del encuentro entre Perú y Uruguay, un relator uruguayo no podía creer el penal que habían cobrado en contra de su selección. "Hay penal para Perú, no te lo puedo creer. Para mí, fue claro. Se le escapaba (Marcos) López a (Maximiliano) Araujo que me parece que lo enganchó de atrás", dijo el locutor.

Sin embargo, cuando el canal de transmisión pasa la toma de repetición, el locutor dio todo su descargo. “Perú ganando 1-0. Esto no lo esperaba absolutamente nadie. Lo que más bronca me da, como dice el 'Tango' (comentarista) no es haber sido tan 'gil' sino que haya sido tan 'gil' (Nicolás Gallo, árbitro del partido), ¿verdad? Que cobró ese penal increíble", terminó de comentar.

El video subido en YouTube ya es viral en las redes sociales y el penal cobrado para los dirigidos de Daniel Ahmed ya es comentado en todo el continente. Incluso la victoria peruana ha sido catalogada como increíble y hasta sorpresiva en varios medios internacionales.

