Reimond Manco no siente 'obligación' de estar en la Selección Peruana

Reimond Manco inició una nueva temporada en el fútbol peruano y esta vez para defender los colores de Real Garcilaso. El mediocampista, exjugador de Unión Comercio, sabe que atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó a nuestro país para asentarse y jugar el Descentralizado. Prueba de ello es su genial gol en Copa Libertadores.

Sin embargo, Manco confiesa que en su cabeza no está llegar a la Selección Peruana. El jugador de 28 años revela que no es su obligación volver a defender a la bicolor.

"Yo me siento observado por todo el mundo. Igual, uno nunca sabe. El fútbol es impredecible. Para mí no es una obligación estar en la selección para poder ir a la Copa América. Uno puede no haber sido convocado y por cosas que pasan puedes ir a la Copa. Mientras más trabaje y haga las cosas bien, cualquier cosa puede pasar", idicó a RPP Noticias.

Asimismo, tocó el tema de la pronta eliminación de Real Garcilaso ante Deportivo La Guaira en los minutos finales del compromiso.

"Todo está tranqulo. Pero sí es más doloroso perder de esta manera y saber que por un gol de visita nos eliminen", añadió.

Reimond Manco llegó a Real Garcilaso luego de un tiempo de incertidumbre en el que no encontraba equipo para esta temporada. Finalmente el cuadro cusqueño lo fichó y a la fecha está respondiendo en el campo.

