Reimond Manco ninguneó a James Rodríguez y habló sobre Christian Cueva

Reimond Manco está disputando un gran año con la camiseta de Unión Comercio. El volante espera seguir mejorando su nivel para un posible llamado a la selección peruana, ahora que tanto se ha hablado del nivel de Christian Cueva, es una de las grandes opciones en el torneo local.

Trabajar para llegar a la bicolor

"Todos los jugadores del medio peruano trabajan y sueñan para eso. Yo no soy ajeno a eso. Trabajo para el equipo, para mí y si ese trabajo conlleva en un posible llamado, yo feliz. Es un poco precipitado hablar de eso y lo que toca es sostener el nivel para poder escalar en la tabla", dijo Reimond Manco en una entrevista en Exitosa Deportes.

¿Será su reemplazo?

Además, Reimond Manco se animó a hablar de Christian Cueva, quien juega en su misma posición: "Jugamos en la misma posición y puedo jugar por banda. (en referencia a su posible llamado) Obviamente hay un entrenador que hace lo mejor para la selección nacional".

Mensaje directo para James Rodríguez

También le dejó un recadito a James Rodríguez: "Quiero recalcar una cosa. James nunca fue segundo, James no era titular en su equipo tampoco. No era titular, en esa Colombia no era titular", recalcó Reimond Manco sobre el colombiano.

Finalmente, Reimond Mancó afirmó que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho a sus 28 años: "Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, si pudiera volver a hacerlo lo haría. Arrepentirse es de cobardes. yo estoy dando la cara y enfrentando mi realidad, tengo que seguir luchando para salir adelante", sentenció el jugador.

LEE ADEMÁS