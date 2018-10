Reimond Manco: "Me siento preparado para el llamado de Ricardo Gareca"

Reimond Manco, mediocampista de Unión Comercio, tiene la esperanza de ser convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana para los juegos contra Ecuador (Lima) y Costa Rica (Arequipa) los días 15 y 20 de noviembre, respectivamente.

"El profesor Ricardo Gareca ve fútbol y no está observando a todos; yo no me siento cerca ni lejos, me siento preparado para que algún día me llame y responder a su confianza", afirmó el futbolista a RPP Deportes.



Tiene paciencia

Reimond Manco, quien jugó en Alianza Lima, reconoce que espera con paciencia su oportunidad y piensa en hacer las cosas bien Unión Comercio en este Torneo Clausura.

"Tampoco me mato la cabeza pensando en cada convocatoria y decepcionandome para nada. Siempre trato de trabajar bien en mi club para tener mi oportunidad en la selección peruana. La vida no termina ahí", agregó.

El mediocampista destacó el juego de la selección peruana en la goleada propinada a Chile. "La selección hizo un fútbol al que nos tiene acostumbrados, tiene una identidad definida y los resultados son prueba de ello. Cuando se pierde todos verán los errores, pero cuando se gana no se ven ellos. Yo feliz porque mi selección gane y a cualquier motiva", finalizó.

