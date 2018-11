​Reimond Manco y la razón por la que no fue convocado por Ricardo Gareca

Reimond Manco intentó ensayar una explicación a su ausencia dentro de las convocatorias de Ricardo Gareca en la selección peruana. El volante creativo está seguro que le ha jugando en contra estar en un club provinciano, por ello para el 2019 su primer objetivo será defender los colores de algún equipo de la capital.

Tema mediático

Reimond Manco lamentó no haber sido considerado por Ricardo Gareca para los partidos de la selección peruana ante Ecuador y Costa Rica, a pesar de su buen cierre de campeonato 'La selección siempre va a estar en mis planes pero jugar en provincia juega en contra por el tema mediático. Independientemente de eso, si uno hace bien las cosas siempre va a estar en la órbita de la selección', declaró 'Rei' en Ovación.

El objetivo de Reimond Manco para la siguiente temporada es volver a defender los colores de la selección peruana, pero para ello el atacante sabe que necesita volver a un equipo protagonista, Alianza Lima siempre será la primera opción en su mente aunque asegura que desde la tienda blanquiazul no lo han llamado aún. '¿A mí siempre me va a seducir Alianza pero lastimosamente cuando las cosas son de una sola parte no funcionan, a mí nadie me ha llamado. Creo que antes de fiestas ya debo tener algo definido', agregó.