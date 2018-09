¿Hubo un reencuentro en Alemania entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro?

Con miras al duelo contra el combinado local, la selección peruana estuvo instalada durante tres días en Alemania, país en el que Claudio Pizarro juega hace ya muchas temporadas. La ocasión dio pie para que se especulara sobre una posible reunión entre Ricardo Gareca y el 'Bombardero de los Andes'.

Consultado sobre si tuvo algún contacto con el delantero del Werder Bremen, el 'Tigre' no escamoteó la pregunta y respondió: "A Pizarro no lo vi. Me hubiera gustado verlo", dijo el argentino.

Según se sabe, Claudio Pizarro no fue al Estadio Rhein-Neckar-Arena para alentar a la 'bicolor' ni se acercó al hotel de concentración para saludar a sus excompañeros del elenco nacional, algo que sí hizo, por ejemplo, Carlos Zambrano.

Tras la finalización de la gira europea, los pupilos de Gareca se volverán a reencontrar para prepararse de cara a los partidos amistosos que afrontarán en octubre ante sus similares de Chile y Estados Unidos.