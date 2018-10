Raúl Ruidíaz: "Siempre doy lo máximo en la selección peruana"

Raul Ruidíaz, delantero del Seatlle Sounders, que marcó su segundo doblete en la MLS, ha puesto a tiro a su equipo para los playoffs. Ahora de cara a los amistosos de la selección peruana ante Chile y Estados Unidos arenga para mejorar el nivel.

"Lo mejor que me pasó en mi carrera fue jugar el Mundial (Rusia 2018), igual ese es el pensamiento de todos mis compañeros que están muy felices. Fue una experiencia única. tener roce con equipos de muy alto nivel y poder jugar con el campeón del mundo (Francia). En realidad fue una experiencia muy bonita y hay que seguir manteniendo el nivel para lograr todo lo que queremos", declaró Raúl Ruidiaz a Peruanos por el Mundo.

"En la selección peruana trato de dar el máximo siempre, los partidos que he tenido son totalmente diferentes, contamos con pocos días para entendernos pero siempre he dejado el alma dentro del campo y para mí es lo más importante, más allá que se den los goles o no, yo estoy feliz por lo que estoy dando a la selección", aseveró el goleador del Seattle Sounders.

"Todavía falta para la Copa América y estos partidos (amistosos contra Chile y Estados Unidos) van a ser fundamentales para ver en qué nivel llegamos. El amor incondicional de la afición ha sido increíble y creo que es muy bien merecido (el premio The Best FAN FIFA), eso y mucho más y agradecerles por todo el apoyo", concluyó Raúl Ruidíaz.