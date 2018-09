El 'doblete' de Ruidíaz tras jugadón de Nicolás Lodeiro [VIDEO]

Raúl Ruidíaz volvió a ser vital para Seattle Sounders, en esta ocasión el peruano anotó un doblete en la victoria sobre Colorado Rapids por la fecha 30 de la MLS. 'Pulga' comienza a pagar con creces su llegada al equipo verde, ya tiene más de media docena de goles en su espalda y va por más.

El primero del ariete llegó cuando se jugaban 22 minutos del primer tiempo cuando 'la Pulga' apareció para poner el primero de sus colores, 'el charrúa' Lodeiro lo vio libre en el área chica y no dudó en darle el pase al peruano, Raúl Ruidíaz hizo lo de siempre, le pegó con confianza al arco y mandó la pelota al fondo de la red para que todos los hinchas locales puedan gritar el primero de la jornada.

WHAT. A. PLAY. @NicolasLodeiro with the hustle and @RaulRuidiazM scores again!

SEA 3 | COL 0#SEAvCOL pic.twitter.com/NxSJvyfrzb

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 29 de septiembre de 2018