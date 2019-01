Raúl Ruidíaz: "Sé que mi situación en la selección peruana se va a revertir"

El delantero del Seattle Sounders, Raúl Ruidíaz habló del momento complicado que vive en la selección peruana. Le cuesta anotar goles que llevaron a que sea cuestionado en las últimas presentaciones de la selección peruana.

"Recién tengo continuidad de partidos en la selección peruana. Sé que esta situación se va a revertir con trabajo, me falta ese toque de fortuna. Me llenaría de ansiedad si no tuviera ocasiones de gol, pero mientras tenga oportunidad, en algún momento podré anotar", mencionó Raúl Ruidíaz en entrevista al programa 'La Banca'.

La selección peruana tuvo un estilo definido con Paolo Guerrero en la delantera, pero ante su suspensión, Raúl Ruidíaz apareció como el suplente natural. Al inicio se asoció bien con la volante y participaba en las jugadas que terminaban en goles, sin embargo, poco a poco empezó a perder importancia en el área.

"Los '9' típicos son los jugadores que tiene estatura muy alta. Yo me inicié jugando de '10' y luego de extremo, pero a mí eso no me agradaba. Encontré mi ubicación cuando empecé a jugar como centrodelantero en una de las oportunidades que se presentaron en Universitario de Deportes el 2011", finalizó.

