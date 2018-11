Raúl Ruidíaz: "No soy el reemplazante de Paolo Guerrero, yo soy el mejor"

Raúl Ruidíaz empezó sus vacaciones tras culminar su primera temporada en la MLS y se vino a Lima para pasarla con el resto de su familia. Como era de esperarse, el delantero de la selección peruana fue buscado por la prensa y habló, entre otras cosas, de su mala racha con la 'bicolor'.

"Desde que he estado en la selección nunca he tenido tanta continuidad como en estos dos últimos partidos en que he sido titular y eso me viene muy bien. No tuve la oportunidad de marcar, pero estoy tranquilo porque el gol va a llegar. Sé que voy a revertir esta situación", dijo el atacante a Fox Sports Radio Perú.

Ausente Paolo Guerrero por la sanción que arrastra, la mayoría asumió que la 'Pulga' iba a ser su sucesor en la ofensiva del combinado patrio. ¿Sucesor? Así respondió Ruidíaz.

"No soy reemplazante de Paolo Guerrero. Yo soy un buen delantero, me considero el mejor", dijo sin ningún atisbo de duda. A eso se llama tener autoestima.