Raúl Ruidíaz, delantero de la selección peruana y reciente campeón de la MLS con Seattle Sounders, se refirió a la comentarios de los hinchas que lo critican por no anotar goles en la blanquirroja así como lo hace en Estados Unidos. El '9′ respondió en entrevista a Exitosa Deportes.

“No ando preocupado de la gente. Nunca me preocupó, solo me preocupo de lo que dice mi familia y cono eso me basta, no vivo de los comentarios de las personas. Sé lo que soy y lo que puedo dar. Si quieren hablar que hablen. Nadie me regaló nada”, indicó Raúl Ruidíaz que está de vacaciones en la capital.

PARTIDO AMISTOSO INTERNACIONAL 2019 ENTRE LAS SELECCIONES DE PERU VS COLOMBIA, JUGADO EN EL ESTADIO MONUMENTAL DE ATE.

Raúl Ruidíaz estuvo ausente en los amistosos de la selección peruana de octubre ante Uruguay, pero volvió para el último encuentro de fecha FIFA ante Colombia, donde hizo dupla en el ataque al lado de Paolo Guerrero.

Raúl Ruidíaz, exdelantero de Universitario de Deportes suma cuatro goles con la selección peruana. El más recordado fue el que le anotó a Brasil en la fase de grupos de la Copa América Centenario que sirvió para que la selección avance a la siguiente etapa. Además el tanto significó la eliminación de Brasil.

También puedes leer: