Raúl Ruidíaz marcó nuevo gol con Seattle Sounders en la MLS [VIDEO]

Raúl Ruidíaz volvió a dejar su sello en la MLS, en esta ocasión el atacante peruano colocó el tercero de Seattle Sounders en la victoria 3-1 como visitante sobre Houston Dynamo y alargó su racha goleadora en el fútbol de Estados Unidos.

La combinación mortal entre el uruguayo Nicolás Lodeiro y Raúl Ruidíaz dio resultado nuevamente, el charrúa habilitó de gran manera a la 'Pulga' y este sólo tuvo que hacer lo que mejor sabe, mandarla a la red cuando se jugaban 87 minutos. Atacante de la blanquirroja se acomodó con un toque y de inmediato sacó un disparo que el portero no pudo contener con éxito.

En el elenco del Sounders, Raúl Ruidíaz viene jugando 13 partidos y suma 8 goles. Por esa razón, la Pulga es adorado en la ciudad de Washington. El partido de hoy era clave para Seattle, ya que estaba obligado a ganar. y lo hizo. La próxima fecha cerrará el último duelo en casa ante San José, un equipo que tiene la segunda peor defensa de la MLS.

Obteniendo seis puntos y con una serie de resultados favorables, Seattle Sounders se ubicaría segundo en la Conferencia Oeste. Según el formato de competición de la MLS, los dos primeros equipos de la conferencia en los play off no juegan la primera ronda de partidos y simplemente esperan que se eliminen algunos equipos. Entonces, de tres partidos que tendría que disputar para llegar a la final de la conferencia, solo jugaría dos.

Lodeiro Ruidíaz!@RaulRuidiazM sneaks one into the net! pic.twitter.com/FBMj6ILbBI

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 21 de octubre de 2018