Raúl Ruidíaz: "Jugar en Europa es el sueño que todavía tengo presente"

Raúl Ruidíaz tiene una meta definida para esta temporada: ser el máximo goleador de la MLS, superando el récord establecido por Josef Martínez en el 2018 (31). Además, la 'Pulga' tiene otro a largo plazo y es jugar en una liga de Europa.

“Gracias a Dios, en los lugares que he estado me ha ido muy bien, he crecido mucho futbolísticamente, he aprendido muchas cosas. La idea es seguir trabajando, seguir mejorando para seguir consiguiendo cosas importantes e ir a una mejor liga, jugar en Europa, que es el sueño que todavía tengo presente. Sé que trabajando al máximo y teniendo buenas actuaciones en Sounders, ojalá Dios quiera que se dé la oportunidad”, afirmó el delantero de Seattle Sounders para TV Perú Deportes.

Respecto a la selección peruana, Raúl Ruidíaz habló sobre los próximos amistosos que vienen ante El Salvador y Paraguay: “Los dos partidos de marzo van a ser muy importantes para ver en qué nivel vamos a llegar a la Copa América. Nadie está fijo, hay que llegar y estar en buen nivel, todo depende del comando técnico, la idea es hacer una excelente Copa América”, finalizó la 'Pulga'.

El delantero peruano ya marcó su primer gol en la pretemporada de Seattle Sounders y fue en la derrota por 2-3 ante Dynamo Houston.

