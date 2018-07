Raúl Ruidíaz: "Gareca es el mejor técnico con el que he trabajado"

El delantero de la selección peruana, Raúl Ruidíaz, llenó de elogios a Ricardo Gareca y en una entrevista lo consideró como el mejor técnico que ha tenido en su carrera.

"Estoy seguro de que no soy el único jugador peruano que te ha contado esto, pero Ricardo Gareca no solo es un entrenador magnífico, es una persona increíble. Como entrenador cambió nuestra mentalidad y nos dio una forma de pensar ganadora y segura. Él creía en todos y cada uno de nosotros, pero aún más, así que nos hizo creer en nosotros mismos. Es el mejor entrenador para el que he trabajado", dijo Raúl Ruidíaz para Sports Illustrated.

Su experiencia en el Mundial

"Estar en la Copa del Mundo fue una locura. Sentí como estábamos en Perú porque había tantos peruanos. Fue la mejor experiencia de mi vida, y ser parte de ella fue simplemente increíble, porque he estado soñando con esto desde que era un niño. Y el hecho de que lo logré, ni siquiera puedo ... Realmente no puedo ponerlo en palabras", aseguró.