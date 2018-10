Raúl Ruidíaz firmó autógrafos a peruanos tras su golazo en la MLS

El delantero peruano Raúl Ruidíaz anotó el tercer tanto del triunfo del Seattle Sounders 2-3 sobre Houston Dynamo en una fecha más de la Mayor League Soccer. Y, al final del encuentro, la 'Pulga' se dio tiempo para compartir un momento con los hinchas peruanos y firmarles la camiseta de la selección peruana que llevaban, gesto que fue viralizado por su club en sus redes sociales.

@RaulRuidiazM showing all the love in Houston! #SoundersMatchday | #HOUvSEA pic.twitter.com/KkTNIlhrVT

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 21 de octubre de 2018