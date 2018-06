​Raúl Ruidíaz: Estas dos estrellas jugarán con 'la Pulga' en la MLS

Según las informaciones que llegan de Estados Unidos, Raúl Ruidíaz pasará a la MLS después de su participación en el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana. 'La Pulga' dará el salto a los Seattle Sounders donde compartirá camerinos con dos estrellas ex-mundialistas.

Será el tercer jugador franquicia

Raúl Ruidíaz tendrá la posibilidad de juntarse con el uruguayo Nicolás Lodeiro (ex Ajax, Botafogo, Corinthians y Boca Juniors) y el estadounidense Clint Dempsey (Fulham y Tottenham). El charrúa se desempeña como enganche o volante por la izquierda, mientras que el americano se tira más con delantero central, donde probablemente hará dupla con el atacante de la selección peruana.

"Según se ha podido enterar AS USA, el atacante sudamericano será traspasado a la MLS una vez acabe el Mundial, ya que el acuerdo está cerrado entre el Seattle Sounders, Monarcas Morelia y el propio Raúl Ruidíaz. La única forma de que la operación no se lleve a cabo es que llegue una mejor propuesta desde el fútbol de Europa, según han acordado todas las partes', informaron en su web en la web AS USA sobre la llegada de Raúl Ruidíaz a la MLS.