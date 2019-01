Ruidiaz se desmarca de Guerrero en la selección: “Tengo otras cualidades”

Lo admira pero él es diferente. El jugador de la selección peruana, Raúl Ruidiaz, aprovechó sus días de vacaciones y estuvo entrenando con el primer equipo de Universitario para seguir en forma antes de que llegue nuevamente a Seattle e integrarse a su equipo.

La famosa 'Pulga' se refirió al tema de la 'bicolor' luego de ser bastante criticado por los hinchas y en algunas ocasiones comparado con Paolo Guerrero. "No es saludable para mi estar pendiente de lo que digan de mi en la selección. Me dieron la oportunidad en estos amistosos pero no se pudo, lo bueno es que sigo teniendo ocasiones de gol, me preocuparía sino las tuviera, ya es un tema de paciencia", declaró en Menú Deportivo.

Asimismo, confesó la admiración que tiene por Guerrero, sin embargo, no se considera igual que él con respecto a las cualidades como delantero. "Paolo es genial en todo lo que hace, la para y las mete todas. Paolo es Paolo, yo soy Raúl y tengo otras cualidades", indicó.

Finalmente, el ex jugador de Universitario señaló que este 2019 tiene el reto de romper el récord del goleador de la MLS en el año anterior (31 goles) y considera que el 2018 fue el mejor año de su carrera, pues anotó 23 goles en el extranjero y también el cambio de equipo que logró.

