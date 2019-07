Ramón Quiroga opina sobre por qué aún no se encuentra al reemplazo de Paolo Guerrero | VIDEO

La selección peruana regresó de la Copa América con la frente en alto, pues el equipo de Ricardo Gareca consiguió el segundo lugar del certamen organizado por la Conmebol y se ganó el cariño de toda la hincha peruana. El rendimiento del atacante peruano, Paolo Guerrero, fue bueno como en las últimas ediciones de Copa.

Sin embargo, sus 35 años ya lo hacen ver próximo a su retiro del fútbol y sobre todo del combinado patrio. Por ello, la escuadra nacional tiene que encontrar un reemplazo perfecto para el 'Depredador' y con Raúl Ruidiaz, Jefferson Farfán y otros jugadores más, no parece suficiente.

Video: Movistar Deportes



El ex arquero de la 'bicolor', Ramón Quiroga se refirió al tema y contó por qué la 'blanquirroja' está tardando en encontrar el reemplazo del delantero. "Paolo es un monstruo, no tenemos otro. No aparecen más porque él es titular y es muy difícil que entre otro delantero", dijo el popular 'Loco' en 'Al Ángulo'.

Finalmente, el panelista de Movistar Deportes indicó que Guerrero es un delantero diferente y que desde ya hace muchos años no se ha encontrado en muchos años. "El 90% de las Eliminatorias, Paolo jugó y es muy difícil que salga y se prueben a otros", culminó.