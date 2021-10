En Buenos Aires, con la dorsal número ‘8′ de Perú, Rainer Torres marcó su debut con la selección peruana, nada menos que ante Argentina, en el Estadio Monumental de Núñez, por las Eliminatorias Alemania 2006. Con cabello y el motor nuevecito, el ex jugador se estrenó marcando al también nobel Lionel Messi, quien lucía la ‘19′ y recién escribía sus primeros capítulos con la ‘Albiceleste’. El ex Universitario de Deportes correteó a la ‘Pulga’ por cada rincón de la cancha, pero no pudo frenar la derrota, el 2-0, que tuvo como protagonista a Juan Román Riquelme, quien abrió el marcador de penal, y Luis Guadalupe, quien aumentó en propia valla, un lamentable autogol.

“Argentina siempre ha tenido buenos jugadores. A diferencia de antes, ahora son más compactos. Antes tenían más nombres, hoy son mejores, pero tienen muchos recambios, muy buenos. Uno cuando pensaba en esas tres fechas, se proyectaba que cinco puntos era bueno. Ahora con esta derrota se complica el escenario, pero nunca se debe perder la fe sabiendo que será complicado”, declaró a El Bocón.

Además, el ‘Motorcito’, quien marcó a Leo, reconoce que el poderío ‘Albiceleste’ es por todos lados. “No creo que se haga marca personal al mejor jugador del mundo, pero será muy complicado para la selección, en general. Argentina es una selección muy equilibrada no solo adelante, sino atrás. Tienen al mejor arquero del mundo (Emiliano Martínez), lo que hace que se concentren lo que pueden hacer arriba, te da una confianza enorme y eso hace un equipo muy equilibrado”, subrayó.

El caso Cueva

Para el ex seleccionado, Christian Cueva, como futbolista, sabe convivir con la crítica y elogios. Así que el error cometido en La Paz, lo fortalecerá. “Es innegable que el jugador de fútbol esté metido en Twitter o en redes sociales, y que no perciba los insultos, ataques, pero están preparados por todo lo que viene en el paquete por ser futbolista profesional. La gente está molesta por el resultado. Un día te quieren todos, y al otro te odian, entonces, lo jugadores están acostumbrados a eso. Cueva se sabe manejar mentalmente, así que no será problema y dará un buen partido ante Argentina”.

Eso sí, hizo un paréntesis en aquella jugada de ‘Aladino’ en salida, que desencadenó el gol boliviano. “Son momentos que tienes que decidir una jugada y hay veces eliges mal, una perdida de balón en tres cuarto de cancha. Lógicamente que uno estando afuera ve las cosas diferentes, pero estando en la cancha hay menos tiempo para pensar, menos visibilidad”.

En otro momento, se refirió a la labor que sostiene con Embajadur crema. “Esto empezó con la intención de ayudar al club, pero en el camino estamos haciendo justicia con muchos ex trabajadores que han estado esperando su dinero. Muchos fueron engañados por muchas administraciones o antiguas directivas”.

