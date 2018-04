'Rabona' Vásquez se arrepiente de no haber jugado por la selección peruana

"Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar. Y ahora hay otro ocupando mi lugar", dice la letra de una conocida canción de la banda española Cadillac que bien se podría aplicar a Andrés 'Rabona' Vásquez, futbolista que en su momento se negó a jugar por la selección peruana y que hoy se muestra arrepentido de haber tomado esa decisión.

En el 2007, el volante peruano-sueco acaparó las portadas de los diarios nacionales cuando marcó un golazo de rabona (de allí proviene su 'chapa') y año siguiente el entonces entrenador de la selección nacional, José Guillermo del Solar, lo convocó. Sin embargo, el mediocampista, que hoy está sin equipo, declinó el llamado.

"Cuando ‘Chemo’ vino a Suecia para hablar conmigo yo iba a jugar en un club de Suiza y mi intención era ganarme el puesto allí para después luchar por un lugar en la selección. Yo veía la selección como un bonus adicional", comentó Vásquez al portal Mal Menor.

"En ese tiempo la selección peruana tenía problemas con el presidente de la FPF y los jugadores salían a la discotecas. Mi intuición me decía que no era un proyecto serio y esa fue la peor clasificatoria de años. Aunque hoy en día pienso que debí aceptar jugar por Perú. Me hubiese gustado vestir la blanquirroja. 'Chemo' se decepcionó con la respuesta que le di", agregó con un tono arrepentido.

Por otro lado, Andrés 'Rabona' Vásquez conoce muy de cerca a los integrantes de la selección de Suecia, el último rival al que la 'bicolor' se enfrentará en un encuentro amistoso antes del Mundial Rusia 2018.

"He jugado con casi todos los jugadores de Suecia porque son de mi generación. Tienen un juego parecido al de Dinamarca e Islandia, así que ese duelo va a ser provechoso para la selección peruana. Individualmente el equipo sueco no es bueno, pero prioriza mucho el juego colectivo", señaló Vásquez, quien dijo también estar "sorprendido" por el trabajo de Ricardo Gareca al mando del combinado nacional y que al grupo que lidera sí se le ve "unido".