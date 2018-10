¿Qué pasa con la selección peruana si la FIFA nos suspende?

El Pleno del Congreso aprobó este martes la modificación de la 'Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol', más conocida como 'Ley Oviedo'. Esto podría tener como consecuencia que la FIFA suspenda a la FPF, por lo que la selección peruana sería la que más sufra con toda esta situación.

Lo que sucedería con la bicolor

En primer lugar, la selección peruana no podría jugar los amistosos ante Ecuador y Costa Rica, además, si el caso no se resuelve a inicios de 2019, la bicolor no disputará la Copa América 2019 en Brasil.

Perú también perdería las sedes del Sudamericano y Mundial Sub-17, mientras que la Sub-20 tampoco podrá pelear por su pase al Mundial de la categoría.

Dato: No solo la selección peruana será la perjudicada, ya que los equipos peruanos tampoco podrían jugar la Copa Libertadores ni Copa Sudamericana del próximo año, por lo que perderían un importante ingreso económico.

