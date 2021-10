La reciente derrota de la selección peruana de fútbol ante Bolivia, en La Paz, por 1-0, despertó ácidas críticas por parte de los hinchas, quienes responsabilizan a Christian Cueva del gol de Ramiro Vaca. La jugada puntual que decretó la anotación de “La Verde” nació de la pérdida de balón del volante trujillano en ataque, que terminó en un remate del jugador del Beerschot de Bélgica para vencer la resistencia del portero Pedro Gallese. Germán Leguía, ex mundialista de Argentina 78′ y España 82′, fiel a su estilo, sin pelos en la lengua, analizó lo sucedió frente a los altiplánicos por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

“Ante Chile todos eran Christian Cueva. Alguien puso todos queremos al resistido Cueva, por su forma de ser, es un buen jugador. Ahora si hace algo ante Argentina, será el héroe Nacional. Hay momentos que estás sin aire, y tienes que tocar, es difícil maniobrar a más de cuatro mil metros de altura, debió tocar y jugar, estábamos con uno más, tuvo la mala suerte que fue gol, y de rebote, más piña. Perú jugó bien, pudo haber ganado, pero son cosas del fútbol. Nos metieron el gol más tonto, tontísimo. Por una jugada uno no puede decir que perdieron el partido. Fue el mejor partido de Perú en La Paz”, dijo a El Bocón.

El culpable no es Cueva

Consultado sobre la reprimenda de Christian Cueva sobre “Aladino”, luego del error y gol boliviano, indicó: “Nadie dijo que el culpable es Cueva, los chicos van a seguir luchando. Ni el mismo Ricardo Gareca, se molesta, sí, yo también soy renegón. En el fútbol es normal que te metan una puteada. Nadie está echando la culpa. Hubo momento en que Callens y Ramos le decían a Costa y a “Canchita”, que dejen de centrar, pero todo el mundo se la agarra con Cueva, es muy resistido. Tantas cosas buenas hizo, pero por una jugada no le puedes echar la culpar de haber perdido del partido”.

En Buenos Aires, ante Argentina, este jueves 14 de octubre, la tarea será ardua contra el equipo de Lionel Messi, quien se reencontró con el gol. “Le va a costar contra Perú. Es un equipo unido, todos matan, es una pena que nos falte Carrillo, nos ayudaría bastante arriba, se sufrió sin él ante Bolivia. No hay un jugador como Carrillo”.

El ex jugador de Universitario de Deportes también cuestionó la actuación del árbitro ecuatoriano Guillermo Guerrero. “Lo que me ha extrañado es la actuación del árbitro, quien no votó al arquero Lampe, debió expulsarlo. Le metió una patada a Ormeño, luego agarró la pelota fueral del área. Tenía que expulsar, ni amarilla”.

