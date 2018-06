¿Qué dijo Oblitas sobre la continuidad de Gareca al mando de Perú?

La selección peruana ya está en Moscú entrenando con miras al duelo ante AustralIa en Sochi que está programado este martes a las 9:00 a.m.

Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la FPF se pronunció con respecto a la continuidad de Ricardo Gareca como técnico de la selección peruana en una entrevista para FIFA.

"La mejor decisión como siempre le dije a Ricardo Gareca sería que él se quede. En Perú se lo quiere y respeta, y se valora su trabajo", enfatizó el directivo.

Sin embargo, el gerente deportivo de la selección peruana confesó que aún no conversa con 'El Tigre' sobre su continuidad: "Ricardo Gareca en todo momento nos dijo, que hasta que no termine el Mundial, él no quiere tocar ese tema, que es lo lógico, porque lo iba a desviar del trabajo".

No obstante, Juan Carlos Oblitas confesó como se sienten los jugadores de la selección peruana tras la eliminación del Mundial Rusia 2018: "Los jugadores están mejor, pero dolidos aún, es lógico. Pero si hay algo que tiene Ricardo Gareca es levantar al grupo, ha potenciado mucho a los jugadores de la Selección y estoy seguro que para este último partido va a sacar lo mejor de ellos".

Finalmente, el gerente deportivo de la selección peruana le mandó este emotivo mensaje al hincha peruano: "Queremos que este último partido quede en la retina de toda nuestra gente. Que además de la buena imagen que ya dejó Perú en el Mundial de Rusia 2018, que se logre un triunfo ante Australia".