'Puma' Carranza: "Si yo fuera técnico llevaba a Claudio Pizarro a la Copa América"

José Luis Carranza, más conocido como el 'Puma', se refirió en una entrevista a la lista preliminar que presentó el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, de 40 jugadores para la Copa América. El exfutbolista señaló que Claudio Pizarro debió estar por su buen momento en el Werder Bremen.

"Siempre lo pido, me parece una persona profesional, humilde. A mí no me importa si a la gente le gusta o no. Es importante cómo se mueve, cómo jala marca y el respeto que le tienen, por algo triunfa", dijo en ESPN Perú.

"Si yo fuera técnico (de la selección peruana), por respeto lo llevaba (a la Copa América)", añadió.

Hace unos días, Ricardo Gareca anunció los 40 jugadores de la lista preliminar para la Copa América. En ella, no aparece el nombre de Claudio Pizarro, pese a que viene con continuidad y anotando goles en la Bundesliga.

