La derrota de la Selección Peruana ante Bolivia en La Paz por 1-0, deja al equipo nacional con menos posibilidad de lograr el quinto lugar que da el cupo al repechaje. La distancia ahora es de cuatro puntos con un margen de error menor.

Uno de los señalados por la caída es el mediocampista Christian Cueva, a quien muchos hinchas y algunos periodistas señalan como el culpable de la derrota. Para el periodista ‘Tigrillo’ Navarro, Cueva es el culpable y también responsabilidad de Ricardo Gareca.

En el programa ‘Campeonísimo’, el ex futbolista ‘Puchungo’ Yáñez y el ‘Tigrillo’ tuvieron un fuerte debate por las críticas a Cueva. Debido a que Navarro llenó de responsabilidad a Cueva por la derrota y recordó sus indisciplinas, Yáñez salió en defensa de ‘Aladino’.

“Cueva toda la vida juega igual, me parece que no era el momento para hacerlo. Fue un error, pero no por eso van a culparlo de la derrota, ya es una antipatía que tienen con él”.

“Contra Chile no era borracho, contra Chile no era indisciplinado. Ustedes le tienen antipatía por Cueva. Yo no soy Magaly ni Peluchín, yo vengo a hablar de fútbol”, añadió ‘Puchungo’ en el debate contra Navarro.

Tras el partido ante Bolivia, Ricardo Gareca indicó: “Esto es fútbol, lamentablemente nos encontramos con este resultado. Creo que trabajamos bien el partido, pero se termina perdiendo el partido por detalles. Todos estamos mal por el resultado. Los jugadores dieron todo para ganarlo, pero lamentablemente no se dio”.

Marcos López, fue otro de los que habló: “Creo que tuvimos un poco más el control del juego, hilvanamos más jugadas, tuvimos ocasiones claras de gol, igual ellos con los pases largos. Pero el fútbol es de detalles y hoy nos ganan por un pequeño error”.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca no pudo con la altura de La Paz y cayó derrotado frente a Bolivia (1-0). Este resultado complica, y mucho, las opciones de que la Blanquirroja esté presente en el próximo Mundial de Qatar.