Esto dijo Christofer Gonzáles tras volver a la selección peruana

Christofer Gonzáles volvió a entrenar con la selección peruana tras varias convocatorias ausente, el jugador de Melgar fue uno de los que declaró a la prensa tras los trabajos en Videna, 'Canchita' se mostró contento por el retorno al 'equipo de todos' y valoró la nueva oportunidad que tiene con la blanquirroja.

Esto dijo 'Cancha'

'Me siento muy bien y cómodo en Melgar, creo que me han salido las cosas bien tanto en lo grupal como en lo colectivo. En base a esfuerzo, sacrificio y lucha se me pudo dar esta oportunidad en la selección. Siento que estoy trabajando de buena manera, estoy en buen nivel pero no tengo que conformarme sino saber que puedo dar mucho más. Tengo que aprovechar la oportunidad que me den', declaró González a GolPerú tras la primera práctica de la selección peruana de cara a los amistosos FIFA contra Ecuador y Costa Rica.

Christofer Gonzales comparte sus sensaciones luego de la primera práctica de la Selección Mayor con miras a los duelos frente a @FEFecuador y @fedefutbolcrc. #ArribaPerú pic.twitter.com/w6r0KUaeWs — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 5 de noviembre de 2018

Christofer Gonzáles viene destacando en el mediocampo de Melgar desde hace varias fechas, el exjugador de Universitario de Deportes es pieza clave en el equipo que va puntero en el Torneo Clausura. 'Fueron situaciones muy difíciles las que viví durante este tiempo que no había sido convocado a la selección peruana. Gracias a Dios se me dio ahora la oportunidad, hay que aprovecharla al máximo y esforzarme el doble. Ojalá pueda hacer las cosas bien, que es lo que uno siempre quiere', agregó el volante de 26 años.