Presidente de Junior respondió sobre la polémica de Alberto Rodríguez

Julio Comesaña reveló que Alberto Rodríguez había dejado Junior sin autorización del club, para su arribo a la concentración de la selección peruana de cara a Rusia 2018. El técnico del 'Tiburón' afirmó que solo existió comunicación vía WhatsApp con la dirigencia y ahora, salió a hablar su máximo representante, el presidente.

Antonio Char, presidente de Junior, afirmó en conferencia de prensa lo siguiente:No puedo decir las medidas, la forma en que él se ausenta de la institución es irregular, no es la mejor, de esta forma no se hacen las cosas. El club tomará las acciones necesarias, pero aún no las ha tomado, dijo el mandamás del conjunto colombiano sobre Alberto Rodríguez.

Lo más probable es que Alberto Rodríguez no continúe en Junior tras Rusia 2018. El defensor de la selección peruana ha tenido una etapa bastante complicada en el club colombiano, entre lesiones y no ser tomado en cuenta en la titularidad desde la llegada de Julio Comesaña.

