Presidente de la FIFA destacó el nivel de la selección peruana ante Holanda

Lluvia de elogios. El presidente de la FIFA, Giani Infantino sorprendió a más de uno cuando apareció en los palcos del estadio Johan Chuyff Arena, pues al finalizar el encuentro, el mandamás del fútbol mundial fue interrogado por algunos periodistas peruanos y confesó que asistió al amistoso internacional por Perú, soltando algunas risas y también por Wesley Sneijder en su partido de despedida.

"Es un encuentro intercontinental", expresó Infantino para 'Movistar Deportes'. Asimismo, el presidente de la FIFA, destacó el buen inicio de la selección peruana en el partido ante Holanda. "Fue media hora muy buena, si pudo ganar, pero bueno el fútbol es así", apuntó.

Los hinchas peruanos

La afición peruana en el mundo se hace notar cada vez más, sobre todo luego de ser nominada por la FIFA para el premio 'The Best', pues el presidente no fue ajeno a ello y también destacó la presencia de los hinchas peruanos en el estadio del Ajax. "Muchisimos hinchas peruanos la verdad, en tres días será igual en Alemania. Es algo que no conocíamos de Perú y ahora todo el mundo los conoce, el hincha de Perú es fantástico", agregó.

El mundial sub-17

El siguiente mundial de la categoría sub-17 tendrá como sede el Perú, esto luego de que el presidente de la FPF, Edwin Oviedo, haya hecho un pedido especial a Infantino para tomar al país como sede del certamen. "Queremos hacer el mejor mundial y el más bonito. Confiamos en el Perú y en todos los que quieren al fútbol", finalizó.

TAMBIÉN LEE