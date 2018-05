Presidente de Racing Club reconoció conversaciones con Paolo Guerrero

A pesar de los seis meses que estuvo sin jugar, Paolo Guerrero ha tenido ofertas de otros equipos que deseaban contar con sus servicios. Y uno de ellos es Racing Club, equipo que reconoció haber tenido conversaciones con el delantero peruano.

Víctor Blanco, presidente del equipo argentino, reveló que Paolo Guerrero fue una de las opciones para reemplazar a Lautaro Martínez, quien se irá al Inter de Milan a mitad de año. El directivo confirmó el interés por el 'Depredador'; sin embargo, su fichaje está descartado.

"Habíamos hablado con Paolo Guerrero. Es un jugador que nos interesa, pero no puede jugar la Copa Libertadores. Por ahora está descartado", expresó Blanco.

Sin opciones de jugar

Como se sabe, Paolo Guerrero fue inscrito por Flamengo para disputar la Copa Libertadores y por ello no puede jugar por ningún otro equipo en este competición. En Racing Club no quieren hacer una fuerte inversión para fichar a un jugador que no podrá disputar la Copa, por lo que su contratación queda descartada.

Por el momento, Paolo Guerrero está a la espera de la decisión final del TAS y recibir la confirmación de su técnico para reestrenarse con Flamengo. De no mediar inconvenientes, el delantero peruano jugará este domingo ante el Inter de Porto Alegre por el Brasileirao.