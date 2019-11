Tras la negativa de la selección chilena para ser el rival de Perú en el amistosos a disputarse el martes 19 de noviembre empezaron a filtrarse los posibles rivales que podrían enfrentar a la blanquirroja. Panamá es el país que mas fuerza tomó en las últimas horas.

El Bocón se pudo comunicar en exclusiva con el presidente de la FEPAFUT, Manuel Arias, quien dio a conocer la postura de la selección panameña.

“Es una buena oportunidad. Necesitamos jugar y Perú es una selección hermana. Estamos para apoyarnos. Vamos a tratar de cerrar el amistoso”, indicó Arias.

La selección panameña jugará el día viernes un amistoso frente a México por la cuarta fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf. Previamente tenían programado un partido amistoso para el día 19 ante Bolivia, el cual terminó siendo cancelado por la situación crítica que atraviesa el país.

ACTUALIZACIÓN

Minutos más tarde, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol confirmó que no podrán disputar el encuentro amistoso ante la selección peruana: “El Perú-Panamá no va. Pudo ser, pero no se aprobó. Muy apresurado”, señaló.

En comunicación con EL BOCÓN, Manuel Arias explicó las razones: “Si hubiera sido 10 días antes hubiera podido ser, ya hoy 13 son 6 días antes del partido, la logística de avanzada y movilización es imposible”, explicó el presidente de FEPAFUT.

