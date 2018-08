¿Por qué Nolberto Solano no estuvo en la conferencia de Ricardo Gareca?

La continuidad de Nolberto Solano en la selección peruana no está confirmada por parte de Ricardo Gareca. Recordemos que desde el 2015, año en el que el 'Tigre' se suma a la bicolor, 'Ñol' fue uno de sus asistentes y tenía funciones importantes para el bien de la selección.

En la conferencia de prensa donde Ricardo Gareca anunció su continuidad, estuvo acompañado de dos de sus asistentes: Néstor Bonillo y Sergio Santín. Sin embargo, resaltó la ausencia de Nolberto Solano. ¿Por qué no estuvo presente?

Pues bien, mientras Ricardo Gareca confirmaba que se iba a quedar en la selección peruana por 3 años más (con opción de extenderlo un año más si es que clasificaba al Mundial), Nolberto Solano estaba en Newcastle, Inglaterra.

Nolberto Solano visitó, como suele ser costumbre en sus tiempos libres, las instalaciones del Newcastle, club donde es ídolo. Allí se juntó con Rafael Benítez e incluso se tomó un tiempo para visitar un restaurant peruano y recomendarle a todos la gastronomía peruana.

