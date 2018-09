¿Por qué Gareca no convoca a jugadores con buen momento en el torneo local?

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, explicó por qué no convoca a algunos jugadores que son figuras en el torneo local, aunque sin mencionar ni dar detalles de quiénes se trata.

"No reúnen las condiciones para un nivel internacional y si no reúne esas condiciones, tú me puedes repetir en todas las convocatorias, pero yo no los tengo en cuenta", dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

Recordemos que hay varios futbolistas del torneo local que son pedidos por los hinchas para la selección peruana, pero finalmente Ricardo Gareca dio una respuesta de por qué no los llama.

