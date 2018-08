¿Por qué Alejandro Hohberg no está en la Selección peruana?

¿Por qué Alejandro Hohberg no tiene chance en la Selección peruana?. El atacante de Alianza Lima jugó tres partidos, dos en Copa América Centenario contra Haiti y Ecuador, y un amistoso ante Trinidad y Tobago, todos en 2016, ganó dos y empató uno. Luego del torneo en territorio norteamericano, Ricardo Gareca no lo volvió a convocar.

Uno de los argumentos de Ricardo Gareca para no convocar a Alejandro Hohberg en 2017 fue que Pablo Bengoechea le cambió de puesto en Alianza Lima. "Alejandro (Hohberg) ya estuvo y nosotros vemos que ha tenido un gran desempeño en la campaña de Alianza campeón y ahora en la Copa Libertadores. Lo que pasa es que a Alejandro en su momento lo convocamos en una posición en la mitad de la cancha, donde el esfuerzo es máximo, hoy está jugando prácticamente de punta, entonces eso cambia las posiciones y evaluaciones, independientemente de un gran presente", manifestó el extécnico de la Selección peruana.

Alejandro Hohberg era volante por la derecha en la Copa América Centenario,se equivocó contra Ecuador y no jugó más. Para las Eliminatorias su competencia fueron Paolo Guerrero, Raúl Ruidíaz y Jefferson Farfán. "Yo no diría que no tiene posibilidades, pero tiene que competir con otra clase de jugadores, referente a lo que él competía antes cuando estaba en la Selección. Es un gran acierto de Bengoechea con la posición que le ha encontrado y el rendimiento del jugador", dijo entonces Ricardo Gareca.