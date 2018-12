Vignolo en Fox Sports: 'Yo iría por Gareca, reúne las condiciones'

La buena tarea que viene realizando Ricardo Gareca al mando de la selección peruana no pasa desapercibida en el extranjero, varios equipo han pensado en el argentino para su comando técnico, pero ninguno ha hecho siquiera hecho dudar al 'Tigre', ahora desde Buenos Aires uno de los periodistas más populares, como lo es Sebastián 'Pollo' Vignolo, se animó a deslizar el nombre del 'Flaco' en su programa de Fox Sports.

Le va al 'Tigre'

'Iría a buscar a un entrenador, para que me diga que no seguramente, el nombre no es Marcelo Bielsa. Me van a venir a decir nooo, con lo que pasó esa vez quedó marcado (sobre su paso de Boca Juniors a River Plate). Yo iría a buscar a Ricardo Gareca, está en un seleccionado que está trabajando muy bien, me parece que reúne las condiciones que hoy necesita Boca, conoce el club y tiene años, y a pesar de tener años es un tipo que tiene paz y experiencia', aseguró 'Pollo' Vignolo mientras los demás panelistas de la 'Última Palabra' de Fox Sports lo escuchaban atentos.

Eso sí, Sebastián 'Pollo' Vignolo aseguró que su comentario no es para preocupar a los seguidores de la selección peruana, se sabe que Ricardo Gareca ya renovó con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hasta el 2022. 'Gareca trabaja con 'Ñol' Solano, pobre Perú con todo le cariño que les tengo no lo tomen a mal, o contrario estoy hablando que tienen un técnico de nivel importante', agregó.