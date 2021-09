Alfonso Dulanto, “Pocho”, ex futbolista de Universitario de Deportes y con pasado en la selección peruana, vivió el debut de su hijo, Gustavo Dulanto, con el Sheriff en Champions League ante el Shakhtar con las pulsaciones a mil. Destacó su labor, y reveló, que el defensor puso en práctica en la cancha lo conversado previa charla padre e hijo.

“A las seis de la mañana hablé con él para que no se olvide nunca de la primera jugada, que dará esa cuota de confianza, y así fue. Jugar la Champions es como jugar un Mundial. Están los mejores clubes del mundo. Un jugador del Shakhtar debe costar el plantel del Sheriff”, comentó el ex jugador.

Eso sí, admitió que le incomodan las comparaciones. “Siempre me van a decir que soy mejor que mi hijo o que él es mejor, pero no valen las comparaciones. Me molesta, pero tengo que sobrellevarlo, la vida del futbolista siempre ha sido así. Yo lo he pasado antes que Gustavo. Recuerdo que cuando jugaba en la San Martín y ganaba, yo me escondía para verlo, a él no le gustaba que vaya. Me hablaba siempre de las jugadas buenas, pero cuando ganas siempre hay mucho más errores que virtudes”.

Mirando la selección

Luego del desempeño de su hijo dentro del campo, quien terminó con la cinta de capitán, los hinchas propusieron su convocatoria a la selección peruana. “Todos quieren jugar en la selección, él trabaja se refleja en lo que está haciendo. Sí lo llegan a convocar en buena hora, y si no, que siga trabajando. Lo más importante es el roce internacional, con esas figuras. Ojalá que lo llamen, se lo merece, y es un tema de momentos”.

El duelo de ensueño, de todo niño e hincha del fútbol, el de enfrentar al poderoso Real Madrid, es el reto inmediato. “El duelo que va a tener ahora ante Real Madrid, lo tenía por Play Station. Hay que tener un training totalmente distinto con Benzemá.

Por último, sobre la Capitanía de Gustavo con al Sheriff, indicó. “Es el segundo capitán pero más parece el primero. Habla su inglés masticado, pero lo entienden”.

