Pizarro sobre ausencia en el Mundial: "Fue el momento más difícil de mi vida"

Claudio Pizarro fue por mucho tiempo el capitán de la selección peruana. Pero con la llegada de Ricardo Gareca al mando de la bicolor, el 'Bombardero de los Andes' quedó relegado debido a su bajo nivel y porque el argentino decidió hacer varios cambios de nombres. Y con la clasificación de Perú a un mundial después de mucho, el delantero contó a un medio alemán que fue el momento más doloroso de su carrera al no ser considerado.

"Ese fue el momento más difícil de mi carrera, de mi vida. Eso fue muy difícil para mí. No recibí una llamada. También me dolió un poco, porque yo era el capitán, más de 20 años de mi carrera jugué para Perú. Di todo por mi país y de repente ya no estaba más", dijo en diálogo con'Buten un Binnen' Claudio Pizarro, quien no oculto su tristeza al no ser convocado para la cita.

Pizarro sigue molesto por no ir al mundial

Y agregó: "En un momento así, cuando jugué cuatro eliminatorias para la Copa Mundial e hice todo por mi país. Eso fue muy difícil para mí. Estoy triste y decepcionado, me duele. Por supuesto, el entrenador toma la decisión en este momento. Tienes que aceptar eso. Pero la cosa me va a doler por mucho tiempo".

