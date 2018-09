Phillip Butters y 'Tigrillo' Navarro cuestionaron a Yotún por fallar gol

Luego que la selección peruana cayera por 2-1 ante Holanda, los periodistas Phillip Butters y Carlos Alberto Navarro criticaron a por fallar una clara chance de gol en el inicio del encuentro.

El primero en cuestionar a Yoshimar Yotún fue el controversial periodista, Phillip Butters, quien señaló: “En una gran acción individual de Carrillo, que es lo que suele hacer él en los primeros minutos de los partidos, engancha y se la deja solo a Yotún, que despedicia el 1-0. Carrillo que hace una jugada muy buena y la falla Yotún, ¡esos goles no se fallan!, menos cuando estás de visita porque Perú es un equipo chico. Ese tema conceptual se debe ver porque el gol del minuto 1 vale igual que el del 96”, comentó Phillip Butters en su programa de radio Exitosa.

Acto seguido, el 'Tigrillo' acotó: “La gente dice ¿por qué no definió Carrillo? Lo que le entrega Carrillo a Yotún es 99.9% de gol, no podemos echarle la culpa a los que no la tienen, y seguimos diciendo que Carrillo no sabe definir, pero le entregó a Yotún el gol. No se trata solamente de patear de afuera, esa ya no es labor de Gareca, porque tú no le vas a decir al DT de la selección que le diga a un jugador como patear al arco., ya es responsabilidad del jugador”.

La selección peruana jugará su próximo amistoso el domingo ante Alemania y luego disputará otros encuentros ante la selección de Chile y Estados Unidos.

Mira el comentario de Phillip Butters

